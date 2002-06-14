Опариев Дмитрий Петрович
Место рожденияАР Крым, Украина
Дата рождения1949
Дата смерти14.06.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Североморск
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Опариев (Солодовников) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Опариев (Солодовников) Мария Григорьевна
Смерть
14.06.2002
г.Североморск