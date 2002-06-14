Опариев Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опариев Дмитрий Петрович

Место рождения

АР Крым, Украина

Дата рождения

1949

Дата смерти

14.06.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опариев (Солодовников) Мария Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
г.Североморск
Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Опариев (Солодовников) Мария Григорьевна

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Опариев (Солодовников) Мария Григорьевна

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Смерть
14.06.2002
Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
г.Североморск

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