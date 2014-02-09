Опариев (Солодовников) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опариев (Солодовников) Мария Григорьевна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1947

Дата смерти

09.02.2014

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

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Муж

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Солодовников Григорий Фокеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Опариев Дмитрий Петрович

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Опариев Дмитрий Петрович

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опариев Дмитрий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
г.Североморск
Смерть
09.02.2014
Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
г.Североморск
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