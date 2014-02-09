Опариев (Солодовников) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1947
Дата смерти09.02.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Солодовников Григорий Фокеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Опариев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Опариев Дмитрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Североморск
Смерть
09.02.2014
г.Североморск