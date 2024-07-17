Бондаренко (Сорока) Валентина Филипповна 1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бондаренко (Сорока) Валентина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

09.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Сорока Филипп

Мать: Сорока Федора

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Павел Андреевич

Рождение ребёнка
01.01.?

Дочь: Бельтюкова (Бондаренко) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.07.1965

Сын: Бондаренко Андрей Павлович

Отец ребёнка: Бондаренко Павел Андреевич

Смерть
09.03.1982

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