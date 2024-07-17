Бондаренко (Сорока) Валентина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти09.03.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Сорока Филипп
Мать: Сорока Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.?
Дочь: Бельтюкова (Бондаренко) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.07.1965
Сын: Бондаренко Андрей Павлович
Отец ребёнка: Бондаренко Павел Андреевич
Смерть
09.03.1982