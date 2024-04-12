Тохтамыш (Тараш) Параскева Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Тараш) Параскева Никитична

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Тараш Никита Петрович

Мать: Тараш Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
30.05.1894

Муж: Тохтамыш Федор Павлович

Рождение ребёнка
21.09.1895

Сын: Тохтамыш Иван Федорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Павлович

Рождение ребёнка
05.03.1898

Сын: Тохтамыш Павел Федорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Павлович

Рождение ребёнка
06.03.1901

Сын: Тохтамыш Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Павлович

Рождение ребёнка
28.11.1903

Сын: Тохтамыш АндрейФедорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Павлович

Рождение ребёнка
01.07.1906

Сын: Тохтамыш Никита Федорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Павлович

Рождение ребёнка
22.06.1909

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Павлович

Рождение ребёнка
26.02.1912

Сын: Тохтамыш Константин Федорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Павлович

Смерть
Неизвестно
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