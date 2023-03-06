Головина Пелагея Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Головина) Евфимия Ефимовна
Отец ребёнка: Головин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Головин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Головина) Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Головин Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно