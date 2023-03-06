Головина Пелагея Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловина Пелагея Лукина

Головина Пелагея Лукина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Головина) Евфимия Ефимовна

Отец ребёнка: Головин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Головин Кирилл Ефимович

Отец ребёнка: Головин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Головина) Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Головин Ефим Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.