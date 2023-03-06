Головин Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головина Дарья Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головина Пелагея Лукина
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ксения Георгиевна
Мать ребёнка: Головина Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Головина) Афонасия Ефимовна
Мать ребёнка: Головина Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Головина Неонилла Федотовна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Головина) Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Головина Неонилла Федотовна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Головина Неонилла Федотовна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Головина) Евфимия Ефимовна
Мать ребёнка: Головина Пелагея Лукина
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Головина Пелагея Лукина
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Головина) Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Головина Пелагея Лукина
Смерть
Неизвестно