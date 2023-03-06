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Головин Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Головин Иван Григорьевич

Мать: Головина Неонилла Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Неонилла Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Дарья Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Пелагея Лукина

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ксения Георгиевна

Мать ребёнка: Головина Дарья Федотовна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Головина) Афонасия Ефимовна

Мать ребёнка: Головина Дарья Федотовна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Головин Филипп Ефимович

Мать ребёнка: Головина Неонилла Федотовна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Головина) Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Головина Неонилла Федотовна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Головин Едвоким Ефимович

Мать ребёнка: Головина Неонилла Федотовна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Головина) Евфимия Ефимовна

Мать ребёнка: Головина Пелагея Лукина

Рождение ребёнка
1827

Сын: Головин Кирилл Ефимович

Мать ребёнка: Головина Пелагея Лукина

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Головина) Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Головина Пелагея Лукина

Смерть
Неизвестно

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