Сергеев Егор Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Михаил Степанович
Мать ребёнка: Сергеева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Умрихина (Сергеева) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Сергеева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Умрихина (Сергеева) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Сергеева Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно