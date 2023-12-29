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Сергеев Егор Тимофеевич

Место рождения

Долгий Колодезь, Беловский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Тимофей

Мать: не указана

Долгий Колодезь, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Михаил Степанович

Мать ребёнка: Сергеева Анастасия Ивановна

Долгий Колодезь, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Умрихина (Сергеева) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Сергеева Анастасия Ивановна

Долгий Колодезь, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Умрихина (Сергеева) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Сергеева Анастасия Ивановна

Долгий Колодезь, Беловский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Долгий Колодезь, Беловский муниципальный район, Курская область

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