Сергеева Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Анастасия Ивановна

Место рождения

Долгий Колодезь, Беловский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Долгий Колодезь, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Сергеев Егор Тимофеевич

Долгий Колодезь, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Умрихина (Сергеева) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Сергеев Егор Тимофеевич

Долгий Колодезь, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Умрихина (Сергеева) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Сергеев Егор Тимофеевич

Долгий Колодезь, Беловский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Долгий Колодезь, Беловский муниципальный район, Курская область

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