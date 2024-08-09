Полосухина Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полосухина Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полосухин Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полосухин Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Полосухин Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкина Розалия Сергеевна

Отец ребёнка: Полосухин Сергей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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