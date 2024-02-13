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Карманова Евгения Прокопьевна
Карманова Евгения Прокопьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1828
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Карманов Прокопий Амосович
1784 г.р.
Мать
Авдотья
1784 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец:
Карманов Прокопий Амосович
Мать:
Авдотья
Смерть
Неизвестно
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