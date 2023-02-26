Васса Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Потапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

До 1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1844

Сын: Александр Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1845

Сын: Егор Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1848

Сын: Василий Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.03.1849

Дочь: Матрона Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Ильин

Рождение ребёнка
14.02.1850

Дочь: Ефросиния Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1852

Дочь: Пелагея Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1853

Дочь: Анна Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1856

Дочь: Мария Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1857

Сын: Георгий Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.04.1858

Сын: Семён Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Фёдор Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1887
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