Васса Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиДо 1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.1844
Сын: Александр Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Ильин
Рождение ребёнка
01.11.1845
Сын: Егор Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Ильин
Рождение ребёнка
28.02.1848
Сын: Василий Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Ильин
Рождение ребёнка
?.03.1849
Дочь: Матрона Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Ильин
Рождение ребёнка
14.02.1850
Дочь: Ефросиния Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Ильин
Рождение ребёнка
27.09.1852
Дочь: Пелагея Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Ильин
Рождение ребёнка
07.09.1853
Дочь: Анна Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Ильин
Рождение ребёнка
28.03.1856
Дочь: Мария Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Ильин
Рождение ребёнка
03.04.1857
Сын: Георгий Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Ильин
Рождение ребёнка
11.04.1858
Сын: Семён Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Ильин
Рождение ребёнка
1860
Сын: Фёдор Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Ильин
Смерть
До 1887