Суворов Валентин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суворов Василий Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суворов Неизвестно Валентинович
Мать ребёнка: Суворова Н. И.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суворова Н. И.
Рождение ребёнка
Около 12.05.1960
Дочь: Агеева (Суворова) Ольга Валентиновна
Мать ребёнка: Суворова Н. И.
Смерть
Неизвестно