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Суворов Валентин Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суворов Василий Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Неизвестно Валентинович

Мать ребёнка: Суворова Н. И.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Н. И.

Рождение ребёнка
Около 12.05.1960

Дочь: Агеева (Суворова) Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: Суворова Н. И.

Смерть
Неизвестно

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