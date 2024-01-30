Суворова Н. И.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суворов Неизвестно Валентинович
Отец ребёнка: Суворов Валентин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 12.05.1960
Дочь: Агеева (Суворова) Ольга Валентиновна
Отец ребёнка: Суворов Валентин Васильевич
Смерть
Неизвестно