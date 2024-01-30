Суворова Н. И. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова Н. И.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Неизвестно Валентинович

Отец ребёнка: Суворов Валентин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Валентин Васильевич

Рождение ребёнка
Около 12.05.1960

Дочь: Агеева (Суворова) Ольга Валентиновна

Отец ребёнка: Суворов Валентин Васильевич

Смерть
Неизвестно

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