von Nassau-Dillenburg Engelbert
Место рожденияDillenburg Castle
Дата рожденияОколо 1370
Дата смерти03.05.1442
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1370
Бракосочетание
01.08.1405
Рождение ребёнка
08.01.1410
Сын: von Nassau-Dillenburg Johann
Мать ребёнка: Nassau-Vianden-Dietz-Dillenburg (van Polanen) Johanna
Рождение ребёнка
02.02.1418
Дочь: von Nassau-Dillenburg (von Nassau-Dillenburg) Maria
Мать ребёнка: Nassau-Vianden-Dietz-Dillenburg (van Polanen) Johanna
Похороны
?.05.1442