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von Nassau-Dillenburg Engelbert

Место рождения

Dillenburg Castle

Дата рождения

Около 1370

Дата смерти

03.05.1442

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1370

Отец: von Nassau-Dillenburg Johann

Мать: von Mark-Kleve (von Mark-Kleve) Margarethe

Бракосочетание
01.08.1405

Жена: Nassau-Vianden-Dietz-Dillenburg (van Polanen) Johanna

Рождение ребёнка
08.01.1410

Сын: von Nassau-Dillenburg Johann

Мать ребёнка: Nassau-Vianden-Dietz-Dillenburg (van Polanen) Johanna

Рождение ребёнка
02.02.1418

Дочь: von Nassau-Dillenburg (von Nassau-Dillenburg) Maria

Мать ребёнка: Nassau-Vianden-Dietz-Dillenburg (van Polanen) Johanna

Смерть
03.05.1442
Похороны
?.05.1442

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