von Nassau-Dillenburg Johann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Nassau-Dillenburg Johann

Место рождения

Nassau, Rhineland-Palatinate Germany

Дата рождения

Около 1339

Дата смерти

04.09.1416

Пол

Мужской

Отец

1305 г.р.

Мать

1309 г.р.

Дети

Около 1370 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1339

Отец: Von Nassau-Dillenburg Otto

Мать: Von Vianden Adelheid

Nassau, Rhineland-Palatinate Germany
Рождение ребёнка
Около 1370

Сын: Von Nassau-Dillenburg Engelbert

Мать ребёнка: Von Mark-Kleve Margarethe

Dillenburg Castle
Смерть
04.09.1416
Herborn, (Present Hesse) Heiliges Römisches Reich (Present Germany)
Похороны
Неизвестно
Stift Keppel