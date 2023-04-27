von Nassau-Dillenburg Johann
Место рожденияNassau, Rhineland-Palatinate Germany
Дата рожденияОколо 1339
Дата смерти04.09.1416
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1339
Отец: Von Nassau-Dillenburg Otto
Мать: Von Vianden Adelheid
Nassau, Rhineland-Palatinate Germany
Рождение ребёнка
Около 1370
Сын: Von Nassau-Dillenburg Engelbert
Мать ребёнка: Von Mark-Kleve Margarethe
Dillenburg Castle
Смерть
04.09.1416
Herborn, (Present Hesse) Heiliges Römisches Reich (Present Germany)
Похороны
Неизвестно
Stift Keppel