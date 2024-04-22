Монахова (Кононенко) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.08.1970
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1970
Отец: Кононенко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монахов Денис Александрович
Отец ребёнка: Монахов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монахов Александр Александрович
Отец ребёнка: Монахов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пухова Людмила Александровна