Монахова (Кононенко) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монахова (Кононенко) Елена Васильевна

Место рождения

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Дата рождения

04.08.1970

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1970

Отец: Кононенко Василий

Мать: Кононенко Надежда Герасимовна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монахов Денис Александрович

Отец ребёнка: Монахов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монахов Александр Александрович

Отец ребёнка: Монахов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монахов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пухова Людмила Александровна

Отец ребёнка: не указан

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