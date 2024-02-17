Кононенко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононенко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1936

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1970

Дочь: Монахова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Кононенко Надежда Герасимовна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.06.1984

Сын: Кононенко Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Кононенко Надежда Герасимовна

Рождение ребёнка
14.08.1986

Сын: Кононенко Вадим Васильевич

Мать ребёнка: Кононенко Надежда Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононенко Надежда Герасимовна

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