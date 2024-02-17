Кононенко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1970
Дочь: Монахова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Кононенко Надежда Герасимовна
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.06.1984
Сын: Кононенко Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Кононенко Надежда Герасимовна
Рождение ребёнка
14.08.1986
Сын: Кононенко Вадим Васильевич
Мать ребёнка: Кононенко Надежда Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно