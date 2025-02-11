(Иванова) Степанида Игнатьевна 04.11.1879 — найти родственников по фамилии на Familio

(Иванова) Степанида Игнатьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 04.11.1879, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Дмитриев-Иванов Игнатий Отставной Солдат Дмитриевич1843 г.р.
Мать
Дмитриева-Иванова (Гордеева) Татьяна Кузьминична1839 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1879

Отец: Дмитриев-Иванов Игнатий Отставной Солдат Дмитриевич

Мать: Дмитриева-Иванова (Гордеева) Татьяна Кузьминична

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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