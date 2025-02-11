(Иванова) Степанида Игнатьевна
женский, родилась 04.11.1879, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецДмитриев-Иванов Игнатий Отставной Солдат Дмитриевич1843 г.р.
МатьДмитриева-Иванова (Гордеева) Татьяна Кузьминична1839 г.р.
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Комментарий
Рождение
04.11.1879
Отец: Дмитриев-Иванов Игнатий Отставной Солдат Дмитриевич
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно