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Дмитриева или Иванова Татьяна Кузьминична

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

16.04.1895

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1861

Муж: Дмитриев Или Иванов Игнатий Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.04.1862

Дочь: Ирина Игнатьевна

Отец ребёнка: Дмитриев Или Иванов Игнатий Дмитриевич

Никитино
Рождение ребёнка
25.09.1864

Сын: Дмитриев Или Иванов Харитон Игнатьев

Отец ребёнка: Дмитриев Или Иванов Игнатий Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.04.1867

Сын: Дмитриев- Иванов Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Дмитриев Или Иванов Игнатий Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.10.1877

Дочь: Екатериа Игнатьевна

Отец ребёнка: Дмитриев Или Иванов Игнатий Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.11.1879

Дочь: Степанида Игнатьевна

Отец ребёнка: Дмитриев Или Иванов Игнатий Дмитриевич

Смерть
16.04.1895
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