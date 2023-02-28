Дмитриева или Иванова Татьяна Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти16.04.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.?.1861
Рождение ребёнка
02.04.1862
Дочь: Ирина Игнатьевна
Отец ребёнка: Дмитриев Или Иванов Игнатий Дмитриевич
Никитино
Рождение ребёнка
25.09.1864
Сын: Дмитриев Или Иванов Харитон Игнатьев
Отец ребёнка: Дмитриев Или Иванов Игнатий Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.04.1867
Сын: Дмитриев- Иванов Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Дмитриев Или Иванов Игнатий Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.10.1877
Дочь: Екатериа Игнатьевна
Отец ребёнка: Дмитриев Или Иванов Игнатий Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.11.1879
Дочь: Степанида Игнатьевна
Отец ребёнка: Дмитриев Или Иванов Игнатий Дмитриевич
Смерть
16.04.1895