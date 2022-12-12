Половникова (Лоскутова) Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половникова (Лоскутова) Анна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Лоскутов Григорей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1863 ст.

Дочь: Кулябина Александра Семеновна

Отец ребёнка: Половников Семен Петров

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
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