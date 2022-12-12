Половникова (Лоскутова) Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Лоскутов Григорей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1863 ст.
Дочь: Кулябина Александра Семеновна
Отец ребёнка: Половников Семен Петров
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно