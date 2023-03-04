Половников Семен Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
21.02.1863 ст.
Дочь: Кулябина Александра Семеновна
Мать ребёнка: Половникова Анна Григорьева
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно