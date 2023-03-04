Половников Семен Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половников Семен Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Половников Петр Емельянов

Мать: Половникова Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
21.02.1863 ст.

Дочь: Кулябина Александра Семеновна

Мать ребёнка: Половникова Анна Григорьева

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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