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Давыдов Лукоян Сергеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Сергей Родионович

Мать: (Рышкова) Ульяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-61об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова (Комарова) Евгения Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-47л
Рождение ребёнка
1839

Сын: Давыдов Михей Лукоянович

Мать ребёнка: Давыдова (Комарова) Евгения Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-46об
Рождение ребёнка
1841

Сын: Давыдов Кельсий Лукоянович

Мать ребёнка: Давыдова (Комарова) Евгения Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-46об
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Комарова) Афонасья Лукояновна

Мать ребёнка: Давыдова (Комарова) Евгения Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-47л
Смерть
Неизвестно

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