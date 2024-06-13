Давыдов Лукоян Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Сергей Родионович
ГАСО 24-25-330-61об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-47л
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Давыдова (Комарова) Евгения Михайловна
ГАСО, 179-1-213-46об
Рождение ребёнка
1841
Сын: Давыдов Кельсий Лукоянович
Мать ребёнка: Давыдова (Комарова) Евгения Михайловна
ГАСО, 179-1-213-46об
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Комарова) Афонасья Лукояновна
Мать ребёнка: Давыдова (Комарова) Евгения Михайловна
ГАСО, 179-1-213-47л
Смерть
Неизвестно