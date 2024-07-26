Пономарев Козьма Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти1843
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Пономарев Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Пономарев Дементий/Деомид Козьмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: (Пономарева) Евдокия Козмина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1843
Покровка, Борский муниципальный район, Самарская область
От горячки