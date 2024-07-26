Пономарев Козьма Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Козьма Дмитриев

Пономарев Козьма Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Пономарев Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Пономарев Дементий/Деомид Козьмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: (Пономарева) Евдокия Козмина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1843
Покровка, Борский муниципальный район, Самарская область
От горячки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.