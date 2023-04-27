Черкасский Григорий (Сунчалей) Сунчалеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркасский Григорий (Сунчалей) Сунчалеевич

Черкасский Григорий (Сунчалей) Сунчалеевич

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.10.1672

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черкасский Сунчалей Канклычевич

Мать: (Черкасская) Желегоша Айтекова

Работа или профессия
Неизвестно
воевода
Бракосочетание
1669

Жена: Черкасская (Пронская) Авдотья Ивановна

Смерть
15.10.1672
Рождение ребёнка
1676

Дочь: княгиня Трубецкая (Черкасская) Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Черкасская (Пронская) Авдотья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.