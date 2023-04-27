Черкасский Григорий (Сунчалей) Сунчалеевич
Место рожденияЦарство Русское
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.10.1672
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
воевода
Бракосочетание
1669
Смерть
15.10.1672
Рождение ребёнка
1676
Дочь: княгиня Трубецкая (Черкасская) Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Черкасская (Пронская) Авдотья Ивановна
Москва, город федерального значения Москва