Васильева Лидия Васильевна
Место рожденияс.Чадан Тувинская АО
Дата рождения10.?.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.?.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Чадан Тувинская АО
Рождение ребёнка
06.?.1977
Дочь: Пономарёва Анна
Отец ребёнка: Васильев Владимир
Енисейск
Рождение ребёнка
05.?.1980
Дочь: Булас Елена
Отец ребёнка: Васильев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Владимир