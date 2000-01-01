Васильева Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Лидия Васильевна

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Место рождения

с.Чадан Тувинская АО

Дата рождения

10.?.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.?.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Чадан Тувинская АО
Рождение ребёнка
06.?.1977

Дочь: Пономарёва Анна

Отец ребёнка: Васильев Владимир

Енисейск
Рождение ребёнка
05.?.1980

Дочь: Булас Елена

Отец ребёнка: Васильев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Владимир

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