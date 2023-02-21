Васильев Владимир
Место рожденияс.Челутай Заиграевский район Бурятия
Дата рождения1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: Васильев Иван Яковлевич
Мать: Васильева Валентина
с.Челутай Заиграевский район Бурятия
Рождение ребёнка
06.?.1977
Дочь: Пономарёва Анна
Мать ребёнка: Васильева Лидия Васильевна
Енисейск
Рождение ребёнка
05.?.1980
Дочь: Булас Елена
Мать ребёнка: Васильева Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно