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Васильев Владимир

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Место рождения

с.Челутай Заиграевский район Бурятия

Дата рождения

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Васильев Иван Яковлевич

Мать: Васильева Валентина

с.Челутай Заиграевский район Бурятия
Рождение ребёнка
06.?.1977

Дочь: Пономарёва Анна

Мать ребёнка: Васильева Лидия Васильевна

Енисейск
Рождение ребёнка
05.?.1980

Дочь: Булас Елена

Мать ребёнка: Васильева Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Лидия Васильевна

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