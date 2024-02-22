Трунова Валентина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1962
Отец: Терехов Леонид Сергеевич
Мать: Терехова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1984
Сын: Трунов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Трунов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
04.04.1986
Дочь: Трунова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Трунов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
07.09.1987
Отец ребёнка: Трунов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
26.05.1991
Дочь: Колбасоватрунова Ирина
Отец ребёнка: Трунов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
26.07.1992
Отец ребёнка: Трунов Михаил Михайлович