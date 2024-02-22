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Трунова Валентина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1962

Отец: Терехов Леонид Сергеевич

Мать: Терехова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
02.07.1984

Сын: Трунов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Трунов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
04.04.1986

Дочь: Трунова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Трунов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
07.09.1987

Сын: Трунов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Трунов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
26.05.1991

Дочь: Колбасоватрунова Ирина

Отец ребёнка: Трунов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
26.07.1992

Сын: Трунов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Трунов Михаил Михайлович

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