Трунов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.11.1957
Отец: Трунов Михаил Федорович
Мать: Трунова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.07.1984
Сын: Трунов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Трунова Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
04.04.1986
Дочь: Трунова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Трунова Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
07.09.1987
Мать ребёнка: Трунова Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
26.05.1991
Дочь: Колбасоватрунова Ирина
Мать ребёнка: Трунова Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
26.07.1992
Мать ребёнка: Трунова Валентина Леонидовна