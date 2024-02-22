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Трунов Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1957

Отец: Трунов Михаил Федорович

Мать: Трунова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.07.1984

Сын: Трунов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Трунова Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
04.04.1986

Дочь: Трунова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Трунова Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
07.09.1987

Сын: Трунов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Трунова Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
26.05.1991

Дочь: Колбасоватрунова Ирина

Мать ребёнка: Трунова Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
26.07.1992

Сын: Трунов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Трунова Валентина Леонидовна

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