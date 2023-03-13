Цыгановъ Егоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Цыгановъ Афонасий
Рождение ребёнка
1763
Сын: Цыгановъ Карпъ
Мать ребёнка: Цыганова Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Салова Марфа
Мать ребёнка: Цыганова Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Иванцова Дарья
Мать ребёнка: Цыганова Наталья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно