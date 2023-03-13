Цыгановъ Егоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгановъ Егоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Цыгановъ Афонасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Цыгановъ Карпъ

Мать ребёнка: Цыганова Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Салова Марфа

Мать ребёнка: Цыганова Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Иванцова Дарья

Мать ребёнка: Цыганова Наталья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганова Наталья Григорьева

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