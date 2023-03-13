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Цыгановъ Карпъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Цыгановъ Егоръ

Мать: Цыганова Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
1787

Сын: Цыгановъ Ефимъ

Мать ребёнка: Цыганова Агафья

Орловка
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Цыганова Агафья

Орловка
Рождение ребёнка
1793

Сын: Цыгановъ Максимъ

Мать ребёнка: Цыганова Агафья

Орловка
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Цыганова Агафья

Орловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганова Агафья

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