Цыгановъ Карпъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Цыгановъ Егоръ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Цыгановъ Ефимъ
Мать ребёнка: Цыганова Агафья
Орловка
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Цыганова Агафья
Орловка
Рождение ребёнка
1793
Сын: Цыгановъ Максимъ
Мать ребёнка: Цыганова Агафья
Орловка
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Цыганова Агафья
Орловка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыганова Агафья