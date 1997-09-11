Говязина (Смирнова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говязина (Смирнова) Мария Васильевна

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Место рождения

Корытово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.03.1911

Дата смерти

11.09.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Корытово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говязин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Говязин Алексей Дмитриевич

Смерть
11.09.1997
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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