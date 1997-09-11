Говязина (Смирнова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.03.1911
Дата смерти11.09.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Говязин Алексей Дмитриевич
Смерть
11.09.1997
Вологда, город Вологда, Вологодская область