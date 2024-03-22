Дунаев Сергей Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения27.09.1910
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврова Альбина Сергеевна
Мать ребёнка: Дунаева Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Фаина Сергеевна
Мать ребёнка: Дунаева Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1941
Причина смерти: пропал без вести