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Дунаев Сергей Афанасьевич

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Место рождения

Жарцы, Смолинская волость, Судогодский уезд

Дата рождения

27.09.1910

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Жарцы, Смолинская волость, Судогодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврова Альбина Сергеевна

Мать ребёнка: Дунаева Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Фаина Сергеевна

Мать ребёнка: Дунаева Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунаева Александра Андреевна

Смерть
?.11.1941
Причина смерти: пропал без вести
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