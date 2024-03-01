Сорокина Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1903
Дочь: Сорокина Пелагея
Отец ребёнка: Сорокин Феодор Феофилович
Рождение ребёнка
01.11.1907
Сын: Сорокин Виктор
Отец ребёнка: Сорокин Феодор Феофилович
Рождение ребёнка
15.05.1910
Дочь: Сорокина Анна
Отец ребёнка: Сорокин Феодор Феофилович
Рождение ребёнка
10.08.1911
Дочь: Сорокина Елена
Отец ребёнка: Сорокин Феодор Феофилович
Рождение ребёнка
15.07.1913
Дочь: Сорокина Мария
Отец ребёнка: Сорокин Феодор Феофилович
Рождение ребёнка
13.03.1915
Дочь: Сорокин Александр
Отец ребёнка: Сорокин Феодор Феофилович
Смерть
Неизвестно