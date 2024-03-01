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Сорокина Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Феодор Феофилович

Рождение ребёнка
06.10.1903

Дочь: Сорокина Пелагея

Отец ребёнка: Сорокин Феодор Феофилович

Рождение ребёнка
01.11.1907

Сын: Сорокин Виктор

Отец ребёнка: Сорокин Феодор Феофилович

Рождение ребёнка
15.05.1910

Дочь: Сорокина Анна

Отец ребёнка: Сорокин Феодор Феофилович

Рождение ребёнка
10.08.1911

Дочь: Сорокина Елена

Отец ребёнка: Сорокин Феодор Феофилович

Рождение ребёнка
15.07.1913

Дочь: Сорокина Мария

Отец ребёнка: Сорокин Феодор Феофилович

Рождение ребёнка
13.03.1915

Дочь: Сорокин Александр

Отец ребёнка: Сорокин Феодор Феофилович

Смерть
Неизвестно

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