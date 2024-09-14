Сарбаев Ильнур Зуфарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарбаев Ильнур Зуфарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.05.1983

Жена: Сарбаева (Габидулина) Эльвира Раисовна

Рождение
09.04.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.2006

Дочь: (Сарбаева) Дина Ильнуровна

Мать ребёнка: Сарбаева (Габидулина) Эльвира Раисовна

Рождение ребёнка
24.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сарбаева (Габидулина) Эльвира Раисовна

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