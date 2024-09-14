Сарбаев Ильнур Зуфарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.05.1983
Рождение
09.04.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.2006
Дочь: (Сарбаева) Дина Ильнуровна
Мать ребёнка: Сарбаева (Габидулина) Эльвира Раисовна
Рождение ребёнка
24.12.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сарбаева (Габидулина) Эльвира Раисовна