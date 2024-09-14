Сарбаева (Габидулина) Эльвира Раисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габидуллин Раис Мугалимович
Мать: Габидуллина Марьям
Бракосочетание
?.05.1983
Рождение ребёнка
02.05.2006
Дочь: (Сарбаева) Дина Ильнуровна
Отец ребёнка: Сарбаев Ильнур Зуфарович
Рождение ребёнка
24.12.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сарбаев Ильнур Зуфарович