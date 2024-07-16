Смирнов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Сын: Смирнов Алексей Константинов
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Константиновна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Смирнов Иван Константинов
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Константиновна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Смирнов Павел Константинов
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Константиновна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Викулова (Смирнова) Анна Константинова
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Константиновна
Смерть
До 1916