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Смирнов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1916

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Ирина Константиновна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Смирнов Алексей Константинов

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Константиновна

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Смирнов Иван Константинов

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Константиновна

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Смирнов Павел Константинов

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Константиновна

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Викулова (Смирнова) Анна Константинова

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Константиновна

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
До 1916

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