Смирнова Ирина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Константин
Рождение ребёнка
1873
Сын: Смирнов Алексей Константинов
Отец ребёнка: Смирнов Константин
Рождение ребёнка
1882
Сын: Смирнов Иван Константинов
Отец ребёнка: Смирнов Константин
Рождение ребёнка
1885
Сын: Смирнов Павел Константинов
Отец ребёнка: Смирнов Константин
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Викулова (Смирнова) Анна Константинова
Отец ребёнка: Смирнов Константин
Смерть
Неизвестно