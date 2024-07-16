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Смирнова Ирина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Константин

Рождение ребёнка
1873

Сын: Смирнов Алексей Константинов

Отец ребёнка: Смирнов Константин

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Смирнов Иван Константинов

Отец ребёнка: Смирнов Константин

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Смирнов Павел Константинов

Отец ребёнка: Смирнов Константин

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Викулова (Смирнова) Анна Константинова

Отец ребёнка: Смирнов Константин

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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