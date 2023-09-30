Безгинский Игорь Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Борисова
Рождение ребёнка
13.07.2002
Дочь: Безгинская Кристина Игоревна
Мать ребёнка: Наталия Борисова
Рождение ребёнка
12.05.2010
Сын: Безгинский Денис Игнатьевич
Мать ребёнка: Безгинская (Минимулина) Татьяна Ильинишна