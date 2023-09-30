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Безгинский Игорь Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1971

Отец: Безгинский Николай Акимовмч

Мать: Безгинская (Полякова) Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безгинская (Минимулина) Татьяна Ильинишна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Борисова

Рождение ребёнка
13.07.2002

Дочь: Безгинская Кристина Игоревна

Мать ребёнка: Наталия Борисова

Рождение ребёнка
12.05.2010

Сын: Безгинский Денис Игнатьевич

Мать ребёнка: Безгинская (Минимулина) Татьяна Ильинишна

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