Безгинский Николай Акимовмч
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1943
Дата смерти01.04.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1971
Сын: Безгинский Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Безгинская (Полякова) Валентина Александровна
Рождение ребёнка
04.05.1974
Сын: Безгинский Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Безгинская (Полякова) Валентина Александровна
Смерть
01.04.2022