Безгинский Николай Акимовмч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безгинский Николай Акимовмч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1943

Дата смерти

01.04.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1971

Сын: Безгинский Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Безгинская (Полякова) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
04.05.1974

Сын: Безгинский Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Безгинская (Полякова) Валентина Александровна

Смерть
01.04.2022

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