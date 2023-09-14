Торопова (Сучкова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сучков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
28.05.1958
Дочь: Веселова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Торопов Александр Александрович
Рождение ребёнка
28.02.1962
Дочь: Виноградова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Торопов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торопова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Торопов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торопов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Торопов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торопов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Торопов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Нина Павловна
Смерть
Неизвестно