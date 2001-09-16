Виноградова Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1962

Дата смерти

16.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1962

Отец: Торопов Александр Александрович

Мать: Торопова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
09.11.1984

Сын: Виноградов Антон Андреевич

Отец ребёнка: Виноградов Андрей Борисович

Рождение ребёнка
11.07.1989

Дочь: Ермолова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Виноградов Андрей Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Андрей Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
16.09.2001
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