Виноградова Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1962
Дата смерти16.09.2001
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1962
Рождение ребёнка
09.11.1984
Сын: Виноградов Антон Андреевич
Отец ребёнка: Виноградов Андрей Борисович
Рождение ребёнка
11.07.1989
Дочь: Ермолова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Виноградов Андрей Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
16.09.2001