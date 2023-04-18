Анна Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Гунька Максим Захариев ?
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Евфросинья
Отец ребёнка: Гунька Максим Захариев ?
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Гунька Максим Захариев ?
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Гунька Максим Захариев ?
Рождение ребёнка
1813
Сын: Гунька Григорий Игорь Максимов
Отец ребёнка: Гунька Максим Захариев ?
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Гунька Максим Захариев ?
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Гунька Максим Захариев ?
Смерть
Неизвестно