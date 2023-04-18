Анна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Гунька Василий Максимов

Отец ребёнка: Гунька Максим Захариев ?

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Евфросинья

Отец ребёнка: Гунька Максим Захариев ?

Рождение ребёнка
1807

Сын: Гунька Андрей Максимов

Отец ребёнка: Гунька Максим Захариев ?

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Гунька Максим Захариев ?

Рождение ребёнка
1813

Сын: Гунька Григорий Игорь Максимов

Отец ребёнка: Гунька Максим Захариев ?

Рождение ребёнка
1817

Сын: Гунька Иоаким Максимов

Отец ребёнка: Гунька Максим Захариев ?

Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Гунька Максим Захариев ?

Смерть
Неизвестно
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