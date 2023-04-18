Гунька Максим Захариев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гунька Захарий ?
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Евфросинья
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Гунька Григорий Игорь Максимов
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Анна Максимова
Смерть
Неизвестно