Калашников Анисим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Анисим Федорович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Некрасова Агрипена Анисимова

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Иван Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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