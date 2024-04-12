Калашников Анисим Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Некрасова Агрипена Анисимова
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Иван Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Анисимович
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно