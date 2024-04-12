Плотникова София Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.09.1896 ст.
Дата смерти28.05.1964
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1896 ст.
Отец: Плотников Иван Гаврилович
Мать: Клавдия Андреевна
Бракосочетание
31.01.1918 ст.
Рождение ребёнка
07.12.1918
Дочь: Торопова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Торопов Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
02.02.1925
Дочь: Торопова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Торопов Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
19.03.1927
Дочь: Торопова Сусанна Ивановна
Отец ребёнка: Торопов Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
23.08.1938
Дочь: Торопова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Торопов Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торопова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Торопов Иван Афонасьевич
Смерть
28.05.1964