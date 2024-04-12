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Плотникова София Ивановна

Место рождения

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд

Дата рождения

15.09.1896 ст.

Дата смерти

28.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1896 ст.

Отец: Плотников Иван Гаврилович

Мать: Клавдия Андреевна

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
Бракосочетание
31.01.1918 ст.

Муж: Торопов Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
07.12.1918

Дочь: Торопова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Торопов Иван Афонасьевич

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1925

Дочь: Торопова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Торопов Иван Афонасьевич

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1927

Дочь: Торопова Сусанна Ивановна

Отец ребёнка: Торопов Иван Афонасьевич

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1938

Дочь: Торопова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Торопов Иван Афонасьевич

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торопова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Торопов Иван Афонасьевич

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
Смерть
28.05.1964
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
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