Торопова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.12.1918
Дата смерти26.04.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1918
Рождение ребёнка
27.09.1937
Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1941
Сын: Соколов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванович
Смерть
26.04.2008