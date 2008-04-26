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Торопова Екатерина Ивановна

Место рождения

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд

Дата рождения

07.12.1918

Дата смерти

26.04.2008

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

Не указан

Дети

1937 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1918

Отец: Торопов Иван Афонасьевич

Мать: Плотникова София Ивановна

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1937

Сын: Соколов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванович

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.12.1941

Сын: Соколов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванович

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванович

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
26.04.2008
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
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