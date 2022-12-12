Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Родион Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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