Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Родион Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Смерть
Неизвестно