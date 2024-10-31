(Дударева) Надежда Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патрушева) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Патрушев Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрушев Николай Иванович
Отец ребёнка: Патрушев Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Патрушев Иван Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрушев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Патрушев Иван Прокопьевич
Смерть
Неизвестно