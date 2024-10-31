(Дударева) Надежда Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дударева) Надежда Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дударев Гавриил Матвеевич

Мать: (Зырянова) Параскева Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патрушева) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Патрушев Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрушев Николай Иванович

Отец ребёнка: Патрушев Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрушев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Патрушев Иван Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрушев Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патрушева) Гутавья (Гутя Августа) (Гутя, Августа) Ивановна

Отец ребёнка: Патрушев Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрушев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Патрушев Иван Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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