Патрушев Иван Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатрушев Иван Прокопьевич

Патрушев Иван Прокопьевич

Место рождения

д. Мокрая Лань, Томская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Память народа, Патрушев И.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрушев Сергей Иванович

Мать ребёнка: (Дударева) Надежда Гаврииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патрушева) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: (Дударева) Надежда Гаврииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрушев Николай Иванович

Мать ребёнка: (Дударева) Надежда Гаврииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дударева) Надежда Гаврииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патрушева) Гутавья (Гутя Августа) (Гутя, Августа) Ивановна

Мать ребёнка: (Дударева) Надежда Гаврииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрушев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: (Дударева) Надежда Гаврииловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.