Патрушев Иван Прокопьевич
Место рожденияд. Мокрая Лань, Томская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Память народа, Патрушев И.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Дударева) Надежда Гаврииловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патрушева) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: (Дударева) Надежда Гаврииловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрушев Николай Иванович
Мать ребёнка: (Дударева) Надежда Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрушев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: (Дударева) Надежда Гаврииловна
Смерть
Неизвестно