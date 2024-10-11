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Знаменская (Никольская) Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Никольский Семен Иванович

Мать: Никольская Клавдия Александровна

Бракосочетание
02.11.1892

Муж: Знаменский Елпифидор Николаевич

Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
№ 32, 2 ноября 1892 Жених: Лукояновского уезда села Симбухова псаломщик Элпифидор Николаев Знаменский, православный, третьим браком, 37 лет Невеста: дочь псаломщика девица Александра Семенова Никольск... Показать все
Смерть
Неизвестно

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