Знаменская (Никольская) Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
02.11.1892
Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
№ 32, 2 ноября 1892 Жених: Лукояновского уезда села Симбухова псаломщик Элпифидор Николаев Знаменский, православный, третьим браком, 37 лет Невеста: дочь псаломщика девица Александра Семенова Никольск... Показать все
Смерть
Неизвестно